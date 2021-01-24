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Espreso.tvОбществоСегодня - шестая годовщина обстрела Мариуполя с "Градов"

Сегодня - шестая годовщина обстрела Мариуполя с "Градов"

Одно из крупнейших военных преступлений, совершенное российскими захватчиками

24 января 2015 оккупанты обстреляли город Мариуполь Донецкой области из реактивных систем "Град", напоминает Еспресо.TV .

Тогда погибли 30 человек, 128 получили ранения.

Под удар попал жилой район "Восточный" и блокпосты украинской армии.

 

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