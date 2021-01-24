Сегодня - шестая годовщина обстрела Мариуполя с "Градов"
24 января, 2021, 08:45
Одно из крупнейших военных преступлений, совершенное российскими захватчиками
24 января 2015 оккупанты обстреляли город Мариуполь Донецкой области из реактивных систем "Град", напоминает Еспресо.TV .
Тогда погибли 30 человек, 128 получили ранения.
Под удар попал жилой район "Восточный" и блокпосты украинской армии.
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