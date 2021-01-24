Разумков пообещал, что Рада выполнит одно из главных обещаний Зеленского
Об этом сообщает "Украина 24" .
По словам спикера, он надеется, что парламент примет этот закон во втором чтении в краткие сроки.
"Есть много вопросов, которые, возможно, надо было бы рассматривать на всеукраинском референдуме. Я надеюсь, что мы сможем в ближайшее время во втором чтении принять этот законопроект, направить на подпись президенту - и чтобы наконец он стал законом", - сказал Разумков.
Председатель ВР добавил, что этого закона не хватает стране.
"Его действительно не хватает. Это не тот механизм, который можно применять ежедневно. Но мы должны его иметь", - убежден Разумков.
Верховная Рада 18 июня 2020 года приняла в первом чтении поданный президентом Владимиром Зеленским законопроект о народовластии через всеукраинский референдум. Документ стал первым из анонсированных ранее Офисом президента законопроектов из пакета инициатив о народовластии. Он был определен Зеленским как неотложный.
- Напомним, 19 января заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная Рада может 26-27 января рассмотреть законопроект №3613 о народовластии через референдум .
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