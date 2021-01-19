Законопроект о референдуме Рада планирует рассмотреть 26-27 января, - Корниенко

19 января, 2021, 15:36

Верховная Рада может 26-27 января рассмотреть законопроект №3613 о народовластии через референдум

Об этом сообщил первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа", передает "Интерфакс-Украина".

"Я бы разделил на несколько важных блоков (законопроекты, которые Рада планирует рассмотреть в течение 26-29 января - ред.). Первый блок - это и наше программное обещание, и то, за что мы много боролись, - это народовластие, и тот же закон о референдуме, который уже почти полгода обрабатывался, согласованный со всеми международными институтами, украинскими экспертами. Он будет на этой неделе в повестке дня ", - сказал Корниенко.

Он добавил, что Рада может проголосовать законопроект о референдуме 26-27 января.

"Во вторник-среду (26-27 января - ред.) мы сможем проголосовать законопроект о референдуме и открыть возможность для всеукраинских референдумов", - отметил Корниенко.

Ранее сообщалось, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что Верховная Рада может в феврале принять во втором чтении и в целом законопроект о народовластии через референдум.

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