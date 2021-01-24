"Манчестер Юнайтед" победил "Ливерпуль" в Кубке Англии
24 января, 2021, 20:53
В 1/16 финала Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" победил на своем поле "Ливерпуль"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На 18-й минуте "Ливерпуль" вывел вперед Мохамед Салах. МЮ отыгрался через 8 минут усилиями Мейсона Гринвуда.
В начале второго тайма манчестерцев вывел вперед Маркус Рашфорд. На 58-й минуте Салах сделал дубль и восстановил равновесие.
Победу "Манчестер Юнайтед" на 78-й минуте принес Бруну Фернандеш, который точно пробил со штрафного
МЮ победил "Ливерпуль" 3:2 и вышел в 1/8 финала Кубка Англии.
Кубок Англии
1/16 финала
24 января
"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" 3:2
Голы: Гринвуд, 26 Рашфорд, 48, Фернандеш, 78 - Салах, 18, 58
- Напомним, 23 января гол украинского футболиста Андрея Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить "Донкастер" в 1/16 финала Кубка Англии.
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