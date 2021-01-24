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Espreso.tvСпорт"Манчестер Юнайтед" победил "Ливерпуль" в Кубке Англии

"Манчестер Юнайтед" победил "Ливерпуль" в Кубке Англии


фото: Getty Images
В 1/16 финала Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" победил на своем поле "Ливерпуль"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На 18-й минуте "Ливерпуль" вывел вперед Мохамед Салах. МЮ отыгрался через 8 минут усилиями Мейсона Гринвуда.

В начале второго тайма манчестерцев вывел вперед Маркус Рашфорд. На 58-й минуте Салах сделал дубль и восстановил равновесие.

Победу "Манчестер Юнайтед" на 78-й минуте принес Бруну Фернандеш, который точно пробил со штрафного

МЮ победил "Ливерпуль" 3:2 и вышел в 1/8 финала Кубка Англии.

Кубок Англии

1/16 финала

24 января

"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" 3:2

Голы: Гринвуд, 26 Рашфорд, 48, Фернандеш, 78 - Салах, 18, 58

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