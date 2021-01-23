Ярмоленко забил гол за "Вест Хэм" в Кубке Англии

23 января, 2021, 18:52

Гол украинского футболиста Андрея Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить "Донкастер" в 1/16 финала Кубка Англии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В матче против "Донкастера" из третьего дивизиона, Пабло Форнальс вывел "Вест Хэм" вперед уже на 2-й минуте. Через полчаса Андрей Ярмоленко перебросил мяч через голкипера и упрочил преимущество лондонцев.

Вскоре после перерыва счет стал разгромным после автогола Энди Батлера. Четвертый гол за "Вест Хэм" на78-й минуте забил Оладопо Афолаян.

"Вест Хэм" победил "Донкастер" 4: 0 и вышел в 1/8 финала.

Кубок Англии

1/16 финала

23 января

"Вест Хэм" - "Донкастер" 4: 0

Голы: Форнальс, 2, Ярмоленко, 32, Батлер, 54 (авт.), Афолаян, 78

Напомним, 19 января Андрей Ярмоленко отдал результативную передачу в матче против "Вест Бромвича" в АПЛ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb