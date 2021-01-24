"Динамо" сыграло вничью в необычном товарищеском матче

24 января, 2021, 17:57

"Динамо" встретилось на сборах в ОАЭ с национальной сборной Иордании и сыграло с ней вничью

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Динамовцы завершили первый зимний тренировочный сбор необычным товарищеским матчем. Киевляне встретились не с клубным соперником, а с национальной командой Иордании, которая ведет подготовку к играм квалификации чемпионата мира-2022.

В Дубае "Динамо" и сборная Иордании сильнейшего не выявили и сыграли вничью 0:0.

контрольный матч

24 января

"Динамо" (Украина) - сборная Иордании 0:0

"Динамо" (1-й тайм): Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Де Пена, Родригес, Супряга.

"Динамо" (2-й тайм): Бойко, Кендзера (Сидклей, 64), Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук (Ванат, 64), Шапаренко, Буяльский (Леднев, 75), Караваев, Дуэлунд, Беседин.

Предупреждение: Сидорчук (55) - Хаттаб (21).

Удаление: Аль-Араб (90+1).

Напомним, 21 января в контрольном матче в ОАЭ киевское "Динамо" обыграло солигорский "Шахтер" со счетом 2:0.

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