Лучший футболист мира забил 500-й гол в карьере
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Левандовски забил 500-й гол в карьере в матче чемпионата Германии против "Шальке".
Гол Левандовски помог "Баварии" разгромить "Шальке" со счетом 4:0. Кроме поляка за мюнхенцев дублем отметился Томас Мюллер, еще один гол забил Давид Алаба.
В общем 32-летний форвард сыграл 730 матчей, включая матчи за сборную Польши. Кроме "Баварии", Левандовски выступал за дортмундскую "Боруссию", польские "Лех" и "Знич". В составе национальной команды нападающий сыграл 116 матчей, забил 63 гола.
Роберта Левандовски в 2020 году был признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА.
Чемпионат Германии
18-й тур
24 января
"Шальке" - "Бавария" 0:4
Голы: Мюллер, 33, 88, Левадовски, 54, Алаба, 90
- Напомним, 10 января Роберт Левандовски стал первым футболистом Бундеслиги с 1969 года, который забил 20 голов за первые 15 матчей чемпионата.
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