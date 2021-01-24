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Espreso.tvСпортЛучший футболист мира забил 500-й гол в карьере

Лучший футболист мира забил 500-й гол в карьере


фото: Getty Images
Польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски забил в чемпионате Германии 500-й гол в карьере

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Левандовски забил 500-й гол в карьере в матче чемпионата Германии против "Шальке".

Гол Левандовски помог "Баварии" разгромить "Шальке" со счетом 4:0. Кроме поляка за мюнхенцев дублем отметился Томас Мюллер, еще один гол забил Давид Алаба.

В общем 32-летний форвард сыграл 730 матчей, включая матчи за сборную Польши. Кроме "Баварии", Левандовски выступал за дортмундскую "Боруссию", польские "Лех" и "Знич". В составе национальной команды нападающий сыграл 116 матчей, забил 63 гола.

Роберта Левандовски в 2020 году был признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА.

Чемпионат Германии

18-й тур

24 января

"Шальке" - "Бавария" 0:4

Голы: Мюллер, 33, 88, Левадовски, 54, Алаба, 90

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