Лучший футболист мира забил 500-й гол в карьере

24 января, 2021, 21:27

Польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски забил в чемпионате Германии 500-й гол в карьере

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Левандовски забил 500-й гол в карьере в матче чемпионата Германии против "Шальке".

Гол Левандовски помог "Баварии" разгромить "Шальке" со счетом 4:0. Кроме поляка за мюнхенцев дублем отметился Томас Мюллер, еще один гол забил Давид Алаба.

В общем 32-летний форвард сыграл 730 матчей, включая матчи за сборную Польши. Кроме "Баварии", Левандовски выступал за дортмундскую "Боруссию", польские "Лех" и "Знич". В составе национальной команды нападающий сыграл 116 матчей, забил 63 гола.

Роберта Левандовски в 2020 году был признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА.

Чемпионат Германии

18-й тур

24 января

"Шальке" - "Бавария" 0:4

Голы: Мюллер, 33, 88, Левадовски, 54, Алаба, 90

Напомним, 10 января Роберт Левандовски стал первым футболистом Бундеслиги с 1969 года, который забил 20 голов за первые 15 матчей чемпионата.

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