Левандовски повторил рекорд, который продержался почти 50 лет

11 января, 2021, 11:18

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски стал первым футболистом Бундеслиги с 1969 года, который забил 20 голов за первые 15 матчей чемпионата

Об этом сообщает официальный twitter "Баварии".

Левандовски реализовал пенальти в матче 15-го тура Бундеслиги против менхенгладбахской "Боруссии" (2:3). Этот гол стал для него 20-м в стартовых матчах чемпионата Германии.

Польский форвард стал вторым игроком в истории Бундеслиги, которому удалось забить 20 голов после 15 туров чемпионата. Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера, который достиг подобного в сезоне 1968/69.

32-летний Роберт Левандовски в нынешнем сезоне сыграл за "Баварию" 20 матчей, забил 23 гола и отдал 6 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость форварда составляет 60 млн евро.

Напомним, 17 декабря ФИФА признала Роберта Левандовски лучшим футболистом мира 2020 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb