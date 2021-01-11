Левандовски повторил рекорд, который продержался почти 50 лет
Об этом сообщает официальный twitter "Баварии".
Левандовски реализовал пенальти в матче 15-го тура Бундеслиги против менхенгладбахской "Боруссии" (2:3). Этот гол стал для него 20-м в стартовых матчах чемпионата Германии.
Польский форвард стал вторым игроком в истории Бундеслиги, которому удалось забить 20 голов после 15 туров чемпионата. Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера, который достиг подобного в сезоне 1968/69.
32-летний Роберт Левандовски в нынешнем сезоне сыграл за "Баварию" 20 матчей, забил 23 гола и отдал 6 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость форварда составляет 60 млн евро.
Gerd Müller: 68/69 #MiaSanMia pic.twitter.com/AemOtpbl9p
- Напомним, 17 декабря ФИФА признала Роберта Левандовски лучшим футболистом мира 2020 года.
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