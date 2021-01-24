Коалиция "Слуги народа" с ОПЗЖ похоронит президентство Зеленского, - Рыбачук

24 января, 2021, 22:00

Украинский народ не допустит оформления парламентского большинства в виде союза фракции "Оппозиционного платформы - За жизнь" и фракции "Слуга народа" или ее части

Настроения избирателей не сложатся в пользу подобного объединения, заявил глава администрации президента при Викторе Ющенко, соучредитель движения "Чесно" Олег Рыбачук в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV.

"Украинские граждане не будут дожидаться - это, знаете, как канализационный люк прорвало, - пока все это дерьмо где-то потечет к властным холмам. Или с властных холмов. Украина точно не допустит подобного сценария. Есть настроения общества и активная часть общества этого никак не потерпит", - подчеркнул политик.

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Что же касается ОПЗЖ, то это "в большинстве своем приспособленцы", добавил Рыбачук.

"Да, давайте им деньги и они будут говорить о поддержке. Я думаю, что Путин давно уже это понял. И хотя Россия тратит огромные средства на так называемые пророссийские силы, когда доходит до дела, то средства куда-то исчезают, а электоральных результатов нет" - сказал Олег Рыбачук.

"Подобный сценарий невозможен. В т.ч. из-за того, что это гарантия быстрого исчезновения президентства Зеленского. А он бы не хотел этого", - подытожил бывший руководитель президентской администрации.

Согласно данным поименного голосования в Верховной Раде значительная часть депутатов-"слуг" голосует вместе с ОПЗЖ.

По одному из широко обсуждаемых сейчас вариантов развития событий, пророссийские силы могут пойти на переформатирование парламентского большинства под нового спикера парламента в лице Виктора Медведчука или кого-то из представленных в Раде влиятельных экс-членов Партии регионов. А по действующей редакции Конституции именно глава органа законодательной власти, а не правительства, является потенциальным и.о. президента Украины.

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