Стереть Достоинство. Как Медведчук, Путин и "пятая колонна" подталкивают ЗЕ-власть на измену

22 января, 2021, 13:09

Ровно 7 лет назад Российская Федерация очень четко поняла, что теряет прошлое тотальное всеобъемлющее влияние на внутреннюю политику Украины

Не помогли ни Пол Манафорт, ни Дмитрий Табачник, ни "харьковские соглашения", ни кредит Януковича в Москву. Поэтому вскоре Россия пустила кровь в Крыму и на Донбассе, на десятилетия вперед превращая эти территории на фильмы ужасов.

Я вспомню имена тех, кто 22 января 2014 года бился не на жизнь, а на смерть ради всех нас. Это - армянин Сергей Нигоян из Днепропетровщины. Это - белорус Михаил Жизневский, которому снайперская пуля попала прямо в молодое и горячее сердце. Это львовянин Роман Сеник. Снайпер прострелил ему легкое и тяжело ранил в плечо бронебойной пулей специального назначения. И несмотря на то, что сотни киевлян пришли сдавать кровь в Киевской городской клинической больницы № 17 - Герой умер 25 января ... Если бы не они и их самопожертвование - знать, не стали бы мы Малороссийской областью сейчас.

Дело в том, что Российская Федерация и ее приспешники в теле Украины очень четко понимают, что время играет против них. Если до 2017 года украинцев еще могли "катать" на "давайте поговорим с оккупированным Донбасса", "простым, все друг друга", "сшить страну" - в 2021-м такой план уже не работает.

Более того - ярким свидетельством истинных намерений России накануне любых переговоров с Украиной стала уже классическая "традиция". Каждый раз на фронте вражеский снайпер убивает украинского воина на Востоке.

Российская традиция: они это делают перед каждым переговорами в «нормандский формате». Это у них называется усиление ... Опубликовано Романом Цымбалюком четверг, 21 Январе 2021

Так наши северные враги реагируют на то, что пришить гангрену ОРДЛО с легализацией ее в политическом поле становится все труднее. Дошло до того, что путинский прихвостень, приставленный Кремлем реализовывать у нас тут Приднестровья 2.0 - Дмитрий Козак врывается на переговоры ТГК и пытается уламывать Киев на подписание "договорняка" по проталкиванию Донецка и Луганска. Интересно, что ранее в этих переговорах он участия не принимал.

Сегодня впервые за все время в переговорах ТКГ принял участие Дмитрий Козак. Ранее он ни разу не участвовал (Россию ... Опубликовано Денисом Казанский четвергом, 21 Январь 2021

Параллельно безумному давлению на Украину прямо ко Дню соборности подключился любимый кум Владимира Путина - Виктор Медведчук. Именно для усиления позиций Козака Медведчук разыграл клоунаду "я спасаю четырех украинских заложниц". И когда понял, что Украину так и не уломали на государственную измену - четырех пленниц снова отправили в тюрьмы ОРДЛО. То есть в РФ и ее приспешников внутри Украины был очень четкий план - организовать измену нынешней власти до 22 января. Надеюсь, вы не забыли насколько важными для ФСБ и Путина есть привязки к датам?

Вручение 4 пленниц из рук хорошего Медведчука должно было символически показать, что у нас - "гражданская война" и надо скорее садиться за стол переговоров со "своими согражданами". Конечно, с помощью ОПЗЖ.

Очень интересно о тех государственников, которые бездумно подыграли Медведчука - написала правозащитница и журналистка Ольга Решетилова: "Медведчук письменно обратился к председателю СБУ Ивану Баканову за разрешением пропустить его через КПВВ" Майорское ", чтобы он мог лично забрать заложников. К вечеру оказалось, что повезут по маршруту Донецк-Луганск-Ростов-Минск-Киев. Но потом появились слухи, что самолет вообще не вылетел за заложниками (об этом сказал председатель украинской делегации в трехстороннем контактной группе Леонид Кравчук), их вернули к местам заключения ".

То есть президенту Зеленскому еще и намекнули, что без такого посредника как Медведчук не получится ничего. А я напомню, что за более или менее согласованными данным - в тюрьмах ОРДЛО держат более ста человек. В том числе - украинских воинов. Зато нам предлагают четырех женщин, в том числе жену пророссийского боевика и медика батальона НЗФ "Заря". Давят на жалость. Подробнее о биографии этих "пленниц Медведчука" можно прочитать здесь.

Представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе пообещали отдать (без т.н. обмена) нескольких заложников. Сначала ... Опубликовано Медийная инициатива за права человека Четверг, 21 января 2021

А теперь вернемся в Киев. Почему россияне и их приспешники так спешат?

21 января пятая колонна во главе с Лукаш и Портновым получила крупное поражение. Именно в этот день ЕСПЧ принял решение в делах, касающихся событий во время Революции достоинства. И это решение раз и навсегда затыкает рот Лукаш и Портнову, что у нас там вроде был переворот.

Ну что, уродцы, которые кричали, что Майдан это государственный переворот? Решение ЕСПЧ вам в глотку :) Пс. Всех интеллигентных и воспитанных людей прошу прощения за грубость формулировки, иначе эти персонажи не понимают. Опубликовано Леонидом Емцем Четверг, 21 Января 2021

Судебное решение возложило ответственность за пытки и убийство мирного демонстранта, жестокое обращение с участниками Евромайдана и нежелание расследовать эти преступления именно на власть. И теперь вы можете смело затыкать рот тем, кто говорит, что это майдановцы били доблестных "мальчиков" из крымского и донецкого "беркута".

Европейский суд по правам человека вынес решение по делу Майдана ЕСПЧ опубликовал Прессрелизы по делу многочисленных нарушений ... Опубликовано Алексеем Гончаренко четверг, 21 января 2021

Но дело в том, что люди особой породы, я называю их - регионалус недобитус - стремятся стереть историю о Майдане и Революцию достоинства.

И сразу после этого решения вылез Андрей Портнов. Тоже подыгрывая Медведчуку и Козаку в их грязном деле порабощения Украины. И похвастался тем, что у него есть решение, запрещающее память в учебниках истории для школы о Революции Достоинства.

Правда, как говорят знакомые юристы, решение еще надо прочитать. Но, учитывая, что привлеченный к делу судья Руслан Арсирий, уже пытался запретить Майдан и отменить национализацию ПриватБанка - может быть все.

Как незнание истории школьников может выйти боком - мы могли видеть на протяжении последних нескольких суток. На примере тиктотекера Таси, которая полюбила Россию, угрожала офицеру Генштаба Анатолий Штефану. А после критики лидера мнений для "школоты" - еще и пыталась столкнуть ВСУ и МВД. Потому что поняла, что жаловаться на ветеранов Арсена Авакова - не очень мудро, чтобы иметь дальнейший успех и рекламные контракты на рекламу майонеза.

Кейс тиктокера Таси - это пример того, что страшные в интернете не только педофилы. Но и русский мир. И именно потому, что Иван Баканов и Владимир Зеленский боятся отключить рупоры Кремля и Медведчука в Украине - у нас вырастает поколение, которое ради хайпа и лайков выбирает Россию. У нас - заложниками-женщинами пытаются склонить государство к измене в День соборности и день гибели Нигояна и Жизневского.

И поэтому вывод такой. Единственное, что нас может спасти от этого вала - это формирование украинской идентичности. Без компромиссов и поисков "хороших россиян". Помните об этом, если 23 января вам захочется лайкнуть информацию о митинге в поддержку Навального в украинском Симферополе. Оккупированном Россией.