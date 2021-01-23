Зеленский не родился политиком. Определенных вещей он никогда не поймет, - Виталий Портников

23 января, 2021, 19:29

Об этом сообщил журналист, публицист Виталий Портников в ток-шоу "Субботний Политклуб" на Еспресо.TV .

"Я уже говорил, что политиком нужно родиться, как нужно родиться математиком или шахматистом. Если у тебя нет таланта, ты не сможешь играть в шахматы. То есть ты будешь знать, как передвигаются фигуры. Вы знаете, как передвигаются фигуры, я знаю, как передвигаются фигуры. Мы с вами можем сесть и сыграть партию. Но представьте себе, что мы играем с гроссмейстером. У него просто талант, он видит. И мы прекрасно с вами понимаем, что сколько бы не тренировались и эти фигуры бы не переставляли, мы никогда не научимся. Потому что, мы не шахматисты, этому невозможно научиться. Как невозможно, скажем, решить, что я стану политическим аналитиком. Нельзя. Или ты родился с этими возможностями, или ты не будешь знать, что тебе делать. И так в любой реальной профессии", - отметил Портников.

Публицист отметил, что президент Украины Владимир Зеленский - человек, который тактически реагирует на вызовы, однако не понимает определенных вещей, несмотря на наличие советников, которые есть в президента.

"Зеленский не родился политиком. Определенных вещей он не понимает и никогда не поймет даже, если 150 советников ему что-то объяснят. У него нет политической интуиции, у него нет понимания, как устроен современный мир, у него нет возможности представить последствия своих действий. Он - человек, который реактивно и тактически реагирует на вызовы. Я ему по-человечески сочувствую, что он - человек абсолютно далекий от государственного управления, взял на себя ответственность за жизнь многомиллионной страны, которая никогда не будет ему благодарна. Что он фактически опорочил себе имя и жизнь этим бестолковым решением 2019-го года. Бестолковым для себя, бестолковым для Украины, бестолковым для любого мыслящего человека "- отметил Виталий Портников.