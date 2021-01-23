В СБУ фактически подтвердили задержание полковника Расюка

23 января, 2021, 13:23

"Вчера проведено следственно-оперативные мероприятия по пресечению преступления, а именно - предупреждено убийство сотрудника спецслужбы. Сейчас задержан один действительный работник СБУ"

Такая информация содержится в комментарии пресс-службы Службы безопасности Украины, размещенном сегодня, 23 января 2021 года, передает Еспресо.TV.

Никаких должностей, имен и фамилий при этом не называется.

"Официальная информация по этому поводу будет предоставлена позже, после завершения всех следственных и оперативных мероприятий. Но как только это позволят нормы законодательства, в частности процессуального", - отметили в СБ Украины.

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Напомним, вечером 22 января журналист Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники сообщил, что по подозрению в подготовке убийства генерала СБУ Андрея Наумова по заказу экс-заместителя Баканова полковника Дмитрия Нескоромного задержан полковника из "Альфы" Андрей Расюк.

По мнению Бутусова, предпосылка подготовки этого покушения исключительно экономическая, хотя и уголовного характера.

"По сути, сегодня руководство СБУ заявило, что в окружении Баканова начались открытые криминальные разборки между группами влияния. Предпосылки для таких "бригадных" разборок возникли уже давно. Каждый предприниматель, который занимается экспортом-импортом товаров народного потребления, знает, что экономические подразделения СБУ в большом масштабе осуществляют рэкет и вымогательство, по сути "крышуют" теневой бизнес", - пояснил журналист.

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