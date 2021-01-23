Украинское ТВ в Луганске ловит. Было бы желание смотреть, - СМИ

23 января, 2021, 12:41

Принимать эфир украинских телеканалов в оккупированном городе Луганске можно. Такая техническая возможность существует для всех желающих

Об этом DW рассказала собеседница-луганчанка, которая не выехала из Луганска и ждет там возвращения украинской власти, передает Еспресо.TV.

"Украинские каналы смотреть можно. Кто хочет - тот смотрит. У нас обычная антенна ловит два канала - бывшее Луганское областное телевидение, которое сейчас в Северодонецке, и УТ-1 (UA: Первый, - ред.). Ну и, в конце концов есть компьютер", - пояснила женщина.

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Установленная оккупантами блокировка украинских ресурсов в интернете, как она отметила, при желании тоже легко устраняется.

"Кто хочет, следит за новостями в интернете - устанавливают VPN и обходят все ограничения", - отметила луганчанка.

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