Учителей украинского языка в оккупированном Луганске теперь заставляют преподавать русский, - Deutsche Welle

23 января, 2021, 11:56

В школах подконтрольного российским войскам города Луганска украинские филологи стали русскими

Об этом верная своим проукраинским взглядам жительница Луганска, которая ждет возвращения украинских военных, на условиях полной анонимности рассказала в интервью Deutsche Welle, передает Еспресо.TV.

"В школьной программе украинского языка не осталось. Есть только возможность факультатива, который назначают "нулевым уроком" в 7 часов утра, длящегося 15-20 минут. Дети сами говорят: чем так изучать украинский язык, лучше уж вообще не учить его в школе. Лучше найти репетитора - можно договориться с учителями, которые ранее преподавали украинский. Дочь сейчас сама учит. Сказала, это лучше, чем так халатно относиться к языку и унижать его. Из трех десятков детей в классе только примерно треть планируют поступать в вузы в Украине. Остальные - в Луганске или в России", - отметила женщина.

По ее словам, учителя украинского "теперь преподают русский".

"Одна бывшая учительница украинского языка до сих пор говорит: "По-украински это будет так и так, детки, чтобы вы знали". Она очень любит свой предмет и этого не скрывает. Однако для того чтобы жить, ей пришлось пройти курсы и преподавать русский. Разумеется, такие люди не говорят об этом открыто, но мы знаем, кто есть кто. Но такие не все - есть преподаватели, которые получили российские паспорта", - отметила луганчанка.

Русификация, как она сказала, сказывается, и свободно по-украински, так, как до войны, общаются все меньше. Однако такие до сих пор есть.

"В городе еще есть те, кто говорит на суржике, но в основном это пожилые люди", - сказала жительница Луганска.

Напомним, начиная с 16 января 2021 года за отказ обслуживать на украинском языке будут штрафовать на 5-6 тыс. грн.

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