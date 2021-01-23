Трамп выступил с первым комментарием в статусе непрезидента
23 января, 2021, 08:20
Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сказал, что отдохнет, а потом найдет чем заняться
Об этом он сообщил 23 января 2021 года в комментарии для Washington Examiner, информирует Еспресо.TV.
"Мы займемся чем-то, но не сейчас", - сообщил политик.
Как отмечает издание, это первый комментарий, который Трамп дал журналистам с тех пор, как уехал из Белого дома в среду, 20 января.
Сейчас Трамп отдыхает в Trump International Golf Club, во Флориде.
По данным Wall Street Journal, бывший глава американского государства намерен запустить собственный политический проект под названием "Патриотическая партия".
- Напомним, Трамп в своей последней речи на посту президента пообещал, что его политическое движение "только начинается".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-