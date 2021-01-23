Трамп выступил с первым комментарием в статусе непрезидента

23 января, 2021, 08:20

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сказал, что отдохнет, а потом найдет чем заняться

Об этом он сообщил 23 января 2021 года в комментарии для Washington Examiner, информирует Еспресо.TV.

"Мы займемся чем-то, но не сейчас", - сообщил политик.

Как отмечает издание, это первый комментарий, который Трамп дал журналистам с тех пор, как уехал из Белого дома в среду, 20 января.

Сейчас Трамп отдыхает в Trump International Golf Club, во Флориде.

По данным Wall Street Journal, бывший глава американского государства намерен запустить собственный политический проект под названием "Патриотическая партия".

Напомним, Трамп в своей последней речи на посту президента пообещал, что его политическое движение "только начинается".

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