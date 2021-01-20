Трамп выступил с прощальным обращением к американцам

20 января, 2021, 07:37

Президент США Дональд Трамп, чьи полномочия истекают 20 января, записал прощальное обращение к американцам

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Трамп в своей последней речи на посту президента пообещал, что его политическое движение "только начинается" и отметил, что гордится тем, что "не решил новых войн".

В своей речи он поблагодарил первой леди Мелании, дочке Иванке, вице-президенту Майку Пенсу и другим.

"Теперь, когда я готовлюсь к передаче власти новой администрации, я хочу, чтобы вы знали, что движение, которое мы начали, только начинается. Я особенно горжусь тем, что стал первым за десятилетие президентом, который не начал новые войны. Наш народ будет процветать. Наши традиции будут бережно храниться. Наша вера будет сильной. И наше будущее будет ярче, чем когда-либо прежде ", - сказал Трамп.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb