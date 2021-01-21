"Шахтер" сыграл вничью с "Лехом" в первом матче на сборах в Турции
21 января, 2021, 17:51
В первом контрольном матче на сборах в Турции донецкий "Шахтер" сыграл вничью с познаньским "Лехом"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч завершился со счетом 1:1. Первый гол во встрече забил 19-летний польский форвард Филипп Мархвински, отличившийся на 58-й минуте. На последних секундах поединка Виктор Коваленко сравнял счет.
Следующий контрольный матч "горняки" проведут против болгарского "Лудогорца". Встреча состоится 23 января. Начало в 18:00.
контрольный матч
21 января
"Шахтер" - "Лех" 1:1
Голы: Коваленко, 90 + 1 (пен.) - Мархвински, 58
- 18 января в первом контрольном матче на зимних сборах в ОАЭ киевское "Динамо" проиграло варшавской "Легии" со счетом 0:2.
- 21 января "Динамо" обыграло солигорский "Шахтер" со счетом 2:0.
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