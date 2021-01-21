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Espreso.tvСпорт"Шахтер" сыграл вничью с "Лехом" в первом матче на сборах в Турции

"Шахтер" сыграл вничью с "Лехом" в первом матче на сборах в Турции


фото: Getty Images
В первом контрольном матче на сборах в Турции донецкий "Шахтер" сыграл вничью с познаньским "Лехом"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч завершился со счетом 1:1. Первый гол во встрече забил 19-летний польский форвард Филипп Мархвински, отличившийся на 58-й минуте. На последних секундах поединка Виктор Коваленко сравнял счет.

Следующий контрольный матч "горняки" проведут против болгарского "Лудогорца". Встреча состоится 23 января. Начало в 18:00.

контрольный матч

21 января

"Шахтер" - "Лех" 1:1

Голы: Коваленко, 90 + 1 (пен.) - Мархвински, 58

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