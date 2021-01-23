"1+1" отказался от претензий к You-Tube каналу Geek Journal

23 января, 2021, 16:27

Телеканал "1+1" снял все четыре забастовки к YouTube-каналу Geek Journal, из-за которыіх его заблокировали

Об этом сообщает Geek Journal в facebook.

Блогеры сообщили, что "1+1" снял все четыре страйка, однако призвали раньше времени не радоваться.

"Вы сделали невозможное! 1+1 сняли все 4 забастовки с нашего основного канала Geek Journal! Мы не уверены, что это конец и не радуемся заранее ... Однако неистовый резонанс произошел, это факт, и плюсы не могли этого не заметить. За что низкий поклон каждому ", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 января из-за жалобы "1 + 1" YouTube заблокировал Geek Journal - канал украиноязычных кинообозрений блогера Тайлера Андерсона.

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