"1+1" отказался от претензий к You-Tube каналу Geek Journal
23 января, 2021, 16:27
Телеканал "1+1" снял все четыре забастовки к YouTube-каналу Geek Journal, из-за которыіх его заблокировали
Об этом сообщает Geek Journal в facebook.
Блогеры сообщили, что "1+1" снял все четыре страйка, однако призвали раньше времени не радоваться.
"Вы сделали невозможное! 1+1 сняли все 4 забастовки с нашего основного канала Geek Journal! Мы не уверены, что это конец и не радуемся заранее ... Однако неистовый резонанс произошел, это факт, и плюсы не могли этого не заметить. За что низкий поклон каждому ", - говорится в сообщении.
- Напомним, 22 января из-за жалобы "1 + 1" YouTube заблокировал Geek Journal - канал украиноязычных кинообозрений блогера Тайлера Андерсона.
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