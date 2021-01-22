В Германии партия Меркель официально избрала нового руководителя, Зеленский поговорил с ним по телефону

22 января, 2021, 21:50

Новым руководителем немецкой партии Христианско-демократический союз официально избран премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашета

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лашет победил в онлайн-голосовании (521 голос) и в голосовании по почте (83,35% голосов), обойдя лидера консервативной фракции Фридриха Мерца и руководителя внешнеполитического комитета Бундестага Норберта Реттгена.

Президент Украины Владимир Зеленский сразу после подтверждения результатов выборов в партии поговорил с Армином Лашетом по телефону.

"Армин Лашет выразил соболезнования в связи с гибелью 15 человек при пожаре в Харькове. Новый лидер ХДС подчеркнул, что Украина может полагаться на преемственность политики Германии", - сообщает пресс-служба президента Украины.

В ОПУ отметили, что Владимир Зеленский стал первым из мировых лидеров, который поговорил с Лашетом после его официальной победы на партийных выборах.

Ранее, во время новогоднего обращения, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что больше не будет претендовать на пост главы правительства.

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