Стало известно имя убитого российским снайпером морпеха
22 января, 2021, 11:44
Погибшего от пули снайпера 21 января морского пехотинца звали Александр Отрепьев
Об этом сообщила пресс-служба 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского в Facebook.
"В районе проведения операции Объединенных сил защищая суверенитет и территориальную целостность Украины снайперского огня от ранения несовместимого с жизнью погиб наш собрат старший матрос Отрепьев Александр Сергеевич. Смелым морским пехотинцем и искренним патриотом своей страны он навсегда останутся в нашей памяти" , - рассказали в бригаде.
Морпехи выложили реквизиты карты для тех, кто желает помочь семье загиб защитника: 4731 2191 2200 9586 (брат Сергей) Беляковський Сергей Григорьевич.
- В четверг, 21 января, российский снайпер в зоне проведения операции объединенных сил застрелил украинского военного
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