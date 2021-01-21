Снайпер оккупантов застрелил бойца ООС, - Командование морской пехоты
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Командования морской пехоты ВМС ВСУ.
"В результате обстрела позиций украинских защитников погиб один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.
В командовании морской пехоты отметили, что снайпер оккупантов открыл огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Движение сопротивления капитуляции сообщило в Facebook, что погибший - боец 36-й бригады морской пехоты.
Сегодня, 21 января, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли ...Опубликовано Командование морской пехотыЧетверг, 21 января 2021 г.
Опять погибший. В результате обстрела позиций украинских защитников погиб один военнослужащий Объединенных сил ...Опубликовано Движение Сопротивления Капитуляции Четверг, 21 января 2021 г.
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