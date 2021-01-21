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Espreso.tvОбществоСнайпер оккупантов застрелил бойца ООС, - Командование морской пехоты

Снайпер оккупантов застрелил бойца ООС, - Командование морской пехоты

В четверг, 21 января, российский снайпер в зоне проведения Операции объединенных сил застрелил украинского военнослужащего

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Командования морской пехоты ВМС ВСУ.

"В результате обстрела позиций украинских защитников погиб один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.

В командовании морской пехоты отметили, что снайпер оккупантов открыл огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Движение сопротивления капитуляции сообщило в Facebook, что погибший - боец 36-й бригады морской пехоты.

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Опубликовано Командование морской пехотыЧетверг, 21 января 2021 г.

Опять погибший. В результате обстрела позиций украинских защитников погиб один военнослужащий Объединенных сил ...

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