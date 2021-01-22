Pfizer предоставит 40 млн доз вакцины от коронавируса для инициативы COVAX

22 января, 2021, 22:05

Компания Pfizer обязалась предоставить 40 млн доз вакцины против COVID-19 бедным странам в рамках глобального механизма COVAX

Об этом сообщает AP .

"Мы поддерживаем миссию COVAX и гордимся тем, что работаем вместе, чтобы развивающиеся страны, имели такой же доступ (к вакцинам, - ред.), как и остальной мир", - заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.

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Компания намерена начать поставки в конце марта после заключения всех необходимых соглашений.