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Espreso.tvОбществоPfizer предоставит 40 млн доз вакцины от коронавируса для инициативы COVAX

Pfizer предоставит 40 млн доз вакцины от коронавируса для инициативы COVAX

Компания Pfizer обязалась предоставить 40 млн доз вакцины против COVID-19 бедным странам в рамках глобального механизма COVAX

Об этом сообщает AP .

"Мы поддерживаем миссию COVAX и гордимся тем, что работаем вместе, чтобы развивающиеся страны, имели такой же доступ (к вакцинам, - ред.), как и остальной мир", - заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.

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Компания намерена начать поставки в конце марта после заключения всех необходимых соглашений.

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