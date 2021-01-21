Украина может получить дополнительно более 200 тыс. доз вакцины против коронавируса от Pfizer, - Степанов
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Интерфакс-Украина .
"Кроме того, 6 января COVAX подтвердил готовность рассмотреть дополнительную поставку 210 тыс. доз вакцины Pfizer в Украине в случае, если страна будет отвечать установленным критериям", - сказал он.
Вакцина Pfizer относится к ультра-холодных препаратов и имеет сложные требования к хранению. Температурный режим нужно поддерживать на уровне -70 ° C.
"Украина этим критериям соответствует, в частности, у нас есть утвержденный национальный план вакцинации, обеспечить холодовая цепочка, соответствующую логистику и условия хранения", - добавил минстром.
Он добавил, что в первом полугодии 2021 Украина получит 8 млн доз вакцин через механизм COVAX. Среди них вакцины AstraZeneca, Novavax, Pfizer и Moderna.
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