Украина может получить дополнительно более 200 тыс. доз вакцины против коронавируса от Pfizer, - Степанов

21 января, 2021, 13:59

Украина может получить дополнительную поставку вакцины от инициативы COVAX, при условии соблюдения условий хранения препарата от Pfizer

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Интерфакс-Украина .

"Кроме того, 6 января COVAX подтвердил готовность рассмотреть дополнительную поставку 210 тыс. доз вакцины Pfizer в Украине в случае, если страна будет отвечать установленным критериям", - сказал он.

Вакцина Pfizer относится к ультра-холодных препаратов и имеет сложные требования к хранению. Температурный режим нужно поддерживать на уровне -70 ° C.

"Украина этим критериям соответствует, в частности, у нас есть утвержденный национальный план вакцинации, обеспечить холодовая цепочка, соответствующую логистику и условия хранения", - добавил минстром.

Он добавил, что в первом полугодии 2021 Украина получит 8 млн доз вакцин через механизм COVAX. Среди них вакцины AstraZeneca, Novavax, Pfizer и Moderna.