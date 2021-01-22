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Espreso.tvОбществоОккупанты передадут Медведчуку удерживаемых лиц из ОРДЛО через Минск - Денисова

Оккупанты передадут Медведчуку удерживаемых лиц из ОРДЛО через Минск - Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что оккупанты должны передать удерживаемых лиц по маршруту Ростов-на-Дону - Минск - Киев

Об этом омбудсмен заявила в комментарии Радио Свобода .

"Мы узнали новую информацию, ее распространили. Наша информация была правильная. Они по планам поехали через Донецк - Луганск - Ростов-на-Дону - Минск. Затем нужно, чтобы это решали уполномоченные органы по пропуску", - сказала Денисова.

Омбудсмен добавила, что новой информации пока нет.

  • Напомним, ранее стало известно о подготовке передачи оккупантами нескольких удерживаемых лиц лидеру ОПЗЖ и куму Владимира Путина Виктору Медведчуку.
  • Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что передача находящихся граждан Украины Медведчуку является нарушением международных договоренностей .
  • МИД Украины назвал акцию оккупантов ударом по "нормандскому" формату
  • Передачу находящихся российскими оккупантами в ОРДЛО граждан Украины лидеру "Оппозиционного платформы - За жизнь" куму Владимира Путина Виктору Медведчуку приостановлено.

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