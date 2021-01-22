Оккупанты передадут Медведчуку удерживаемых лиц из ОРДЛО через Минск - Денисова
22 января, 2021, 20:20
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что оккупанты должны передать удерживаемых лиц по маршруту Ростов-на-Дону - Минск - Киев
Об этом омбудсмен заявила в комментарии Радио Свобода .
"Мы узнали новую информацию, ее распространили. Наша информация была правильная. Они по планам поехали через Донецк - Луганск - Ростов-на-Дону - Минск. Затем нужно, чтобы это решали уполномоченные органы по пропуску", - сказала Денисова.
Омбудсмен добавила, что новой информации пока нет.
- Напомним, ранее стало известно о подготовке передачи оккупантами нескольких удерживаемых лиц лидеру ОПЗЖ и куму Владимира Путина Виктору Медведчуку.
- Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что передача находящихся граждан Украины Медведчуку является нарушением международных договоренностей .
- МИД Украины назвал акцию оккупантов ударом по "нормандскому" формату
- Передачу находящихся российскими оккупантами в ОРДЛО граждан Украины лидеру "Оппозиционного платформы - За жизнь" куму Владимира Путина Виктору Медведчуку приостановлено.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-