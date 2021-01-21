Передачу оккупантами удерживаемых лиц с ОРДЛО Медведчуку приостановлено, - Кравчук
Об этом сообщил председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук, передает "Интерфакс-Украина" .
По данным Кравчука, самолет, который должен привезти удерживаемых лиц, не вылетел.
"Этот вопрос уже остановился и очень просто: тот самолет, который должен привезти людей, не вылетел. Не потому, что нет топлива или еще чего-то", - сказал Кравчук.
Глава украинской делегации в ТКГ отметил, что к перевозке указанных лиц возникает ряд вопросов.
"Возникает простой вопрос: кто летит в самолете? Эти люди имеют паспорта? Они внесены в соответствующий реестр? Это же не просто путешествие на лошадях - это очень далеко, причем межгосударственная дорога. Сначала они летят из Донецка в Ростов-на-Дону, затем из Ростова-на-Дону в Минск, а потом из Минска в Украине. Это уже невыполнимая вопрос. Самолет этого сделать не может ", - сказал Кравчук.
Вопрос возвращения граждан Кравчук назвал вопросом Украины, а не вопросом Медведчука.
"Я не знаю, возможно, кроме Украинского государства есть еще какая маленькое государство Медведчука. Не может частное лицо заниматься вопросами такого масштаба без государства, а если оно берется за это или это поддерживает Россия, это означает лишь одно: сделать вокруг конкретного человека пиар для того, чтобы поднять его авторитет ", - сказал Кравчук.
Ранее омбудсмену Украины Людмиле Денисовой сообщили два возможных маршрута передачи незаконно удерживаемых оккупантами граждан Украины.
- Напомним, ранее стало известно о подготовке передачи оккупантами нескольких удерживаемых лиц лидеру ОПЗЖ и куму Владимира Путина Виктора Медведчука.
- Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что передача находящихся граждан Украины Медведчуку является нарушением международных договоренностей .
- МИД Украины назвал акцию оккупантов ударом по "нормандскому" формату .
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