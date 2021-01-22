Лучший теннисист Украины категорически отказался от российской вакцины от коронавируса

22 января, 2021, 17:50

Лучший теннисист Украины Сергей Стаховский заявил, что не собирается делать прививку российской вакциной от коронавируса

Об этом сообщает Sport.ua.

По словам Стаховского, покупать в России вакцину - это, как покупать у них оружие, чтобы воевать против них.

"Я нею точно вакцинироваться не буду. Делать прививки вакциной из страны, которая "новичком" убивает людей за рубежом, это досвольно круто. А если они будут поставлять на украинский рынок яд? А где гарантии? Это страна, которая является агрессором, и с которой мы находимся в состоянии войны. Пожалуй, я не очень разбираюсь в политике, но мне кажется, что это неуместные заявления со стороны политиков. Это как покупать у них оружие, чтобы воевать против них", - сказал Стаховский.

35-летний Сергей Стаховский сыграет в основной сетке Australian Open впервые с 2016 года. Последний раз он боролся на турнире Большого шлема в 2019 году, когда выступал на Roland Garros.

Стаховский занимает в мировом рейтинге 201-е место и является первой ракеткой Украины.

Напомним, 12 января Марта Костюк уступила россиянке Веронике Кудерметовой в полуфинале турнира WTA в Абу-Даби.

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