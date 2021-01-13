Лучший теннисист Украины впервые за 5 лет пробился в основной раунд Australian Open

13 января, 2021, 14:01

Украинский теннисист Сергей Стаховский после пятилетнего перерыва вышел в основной раунд Открытого чемпионата Австралии

Об этом сообщает tennisua.org .

В финале квалификации первого в году турнира Большого шлема украинец победил австралийца Дэйна Свини - 2: 6, 6: 3, 6: 1.

Стаховский стал единственным представителем нашей страны в основной сетке соревнований в мужском одиночном разряде в Мельбурне.

35-летний Сергей Стаховский сыграет в основной сетке Australian Open впервые с 2016 года. Последний раз он боролся на турнире Большого шлема в 2019 году, когда выступал на Roland Garros.

Стаховский занимает в мировом рейтинге 201-е место и является первой ракеткой Украины.

Напомним, 12 января Марта Костюк уступила россиянке Веронике Кудерметовой в полуфинале турнира WTA в Абу-Даби.

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