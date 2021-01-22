Комитет Рады рекомендовал отсрочить растаможку авто на еврономерах

22 января, 2021, 16:29

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект о временном упрощении таможенного оформления транспорта, ввезенного на территорию Украины

Об этом говорится в сообщении Информационного управления Аппарата Верховной Рады.

По словам председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александра Ковальчука, проблеме растаможки транспортных средств, уже более 10 лет. Только в течение 2020 года были представлены восемь законопроектов, но этот вопрос до сих пор не урегулирован окончательно. По мнению Ковальчука, растаможку "евроблях" необходимо сделать простой и дешевой, ликвидировать схему манипулирования со стоимостью автомобиля путем отмены оценки стоимости транспортного средства. В то же время, это не должно нанести ущерб государству.

Ковальчук отметил, что наработаны два законопроекта, которыми предлагаются изменения в Налоговый и Таможенный кодексы. Они предусматривают единый подход к растаможке автомобилей без каких-либо льгот и исключений, касающийся всех транспортных средств, которые въехали на территорию Украины до конца 2020 года с нарушением таможенных правил, а также направленный на пополнение бюджета и облегчение работы правоохранительных органов.

В то же время, по словам Ковалева, в заключительных положениях законопроекта предлагается полученные от растаможки средства в полном объеме направить на вакцинацию украинцев от коронавируса, доплаты медикам, приобретение оборудования и тому подобное. Он отметил, что в проекте закона установлено, что автомобили должны быть растаможены в течение 180 дней по ставке налогообложения, не превышающей одну тысячу евро.

В то же время, заместитель министра финансов Светлана Воробей выразила опасения относительно распространения предлагаемых норм на автобусы и грузовые автомобили, кроме легковых автомобилей, а также распространение льгот на более длительный период, чем предполагалось по предварительным расчетам. Она также обратила внимание на ряд технических замечаний, в частности, недопустимость отмены оценки стоимости транспортных средств и необходимое ограничение возраста ввозимых. Она предложила ввести ставки налогообложения на том же уровне, как и во время льготного периода.

Председатель Комитета также отметил, что в ближайшее время будет наработан законопроект, предусматривающий постепенное, в течение пяти лет, снижение стоимости растаможки транспортных средств.

Исходя из этого, Комитет поддержал доработанные редакции проектов законов "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины" и "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взымания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения каковых являются транспортные средства" и поручил членам Комитета зарегистрировать их и внести на рассмотрение Верховной Рады.

Кроме того, Комитет рекомендовал Раде включить эти проекты законов в повестку дня и по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу.

Напомним, полиция начала штрафовать водителей на еврономерах за нарушение закона в случае обнаружения за рулем не того человека, который по документам ввез авто на территорию Украины.