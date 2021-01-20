Нацполиция начала штрафовать водителей на еврономерах
20 января, 2021, 09:50
Полиция начала штрафовать водителей авто на еврономерах за нарушение закона в случае обнаружения за рулем не того человека, который по документам ввез авто на территорию Украины
Об этом пишет ТСН .
По информации издания, в случае первого случая нарушения закона полиция на месте выписывает штраф 8,5 тыс. грн. Если нарушителя поймают второй раз - наказание составит 17 тыс. С изъятием водительского удостоверения.
Отмечается, что в настоящее время такие нарушения фиксируют только в Харькове и Харьковской области, где полицейские получили доступ к базам нерастаможенных авто от Государственной фискальной службы.
За несколько дней оштрафованы десятки водителей. Вскоре эта практика должна распространиться на всю страну.
- Напомним, штрафные санкции за нарушения при перемещении транспортных средств таможенных режимов временного ввоза и транзита начали действовать с 22 августа 2020 года.
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