Нацполиция начала штрафовать водителей на еврономерах

20 января, 2021, 09:50

Полиция начала штрафовать водителей авто на еврономерах за нарушение закона в случае обнаружения за рулем не того человека, который по документам ввез авто на территорию Украины

Об этом пишет ТСН .

По информации издания, в случае первого случая нарушения закона полиция на месте выписывает штраф 8,5 тыс. грн. Если нарушителя поймают второй раз - наказание составит 17 тыс. С изъятием водительского удостоверения.

Отмечается, что в настоящее время такие нарушения фиксируют только в Харькове и Харьковской области, где полицейские получили доступ к базам нерастаможенных авто от Государственной фискальной службы.

За несколько дней оштрафованы десятки водителей. Вскоре эта практика должна распространиться на всю страну.

Напомним, штрафные санкции за нарушения при перемещении транспортных средств таможенных режимов временного ввоза и транзита начали действовать с 22 августа 2020 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb