Кличко: Школьники Киева вернутся за парты с 25 января

22 января, 2021, 13:28

С понедельника, 25 января, возобновят учебный процесс в столичных школах

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга .

"С понедельника, 25 января, ученики столичных школ вернутся за парты. Хочу отметить, что все школы Киева готовы к восстановлению учебного процесса ... В заведениях ввели обновленный санитарный регламент. Город в полном объеме обеспечил все коммунальные учреждения дезинфицирующие средства. А также разработал четкий механизм действий в случае обнаружения вспышек заболевания в учебных заведениях ", - отметил он.

Кличко отметил, что если эпидемиологическая ситуация ухудшится, будет применена смешанная система обучения, когда на дистанционное обучение отправлять не всех школьников, а отдельные классы или будут закрывать на карантин отдельные школы.

"Столичные же сады продолжают работать в обычном режиме. На карантине находится одно учреждение дошкольного образования - в Шевченковском районе города. Также из-за выявленных случаев вируса временно закрыто 25 групп в 23 садиках. Наполняемость детей в детсадах столицы - почти 50%", - добавил мэр .

Напомним, председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что ситуация с коронавирусом в столице позволяет возобновить обучение в школах ученикам всех классов с 25 января.

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