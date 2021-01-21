Рубан: В Киеве ситуация с коронавирусом позволяет с 25 января выйти в школу ученикам

21 января, 2021, 14:47

Ситуация с коронавирусом в столице позволяет возобновить обучение в школах ученикам всех классов с 25 января

Об этом сообщил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии РБК-Украина .

Он отметил, что сейчас обсуждается вопрос о том, выйдут в школу только 1-4 классы, все ученики. Окончательное решение будет принято в пятницу, 22 января.

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"Учитывая ситуацию, я думаю, что пойдут все. Но объективно будет завтра неизвестно. Сегодня я могу сказать, что школьники могут идти на обучение (в школу 25 января - ред.)", - отметил Рубан.

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