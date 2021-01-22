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Дело об импичменте Трампа передадут в Сенат 25 января

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси планирует направить дело об импичменте 45-го президента Дональда Трампа в Сенат 25 января

Об этом сообщает Радио Свобода.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер анонсировал эту дату.

"В Сенате США состоится суд и голосование по осуждению (45-го - ред.) президента", - сказал Шумер.

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  • 13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа после беспорядков, устроенных его сторонниками у Капитолия. Его обвиняют в "подстрекательстве к мятежу". Теперь вопрос импичмента должен рассмотреть Сенат. Если Трампу объявят импичмент, он больше не сможет участвовать в президентских выборах.

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