Дело об импичменте Трампа передадут в Сенат 25 января
22 января, 2021, 21:13
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси планирует направить дело об импичменте 45-го президента Дональда Трампа в Сенат 25 января
Об этом сообщает Радио Свобода.
Лидер демократов в Сенате Чак Шумер анонсировал эту дату.
"В Сенате США состоится суд и голосование по осуждению (45-го - ред.) президента", - сказал Шумер.
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- 13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа после беспорядков, устроенных его сторонниками у Капитолия. Его обвиняют в "подстрекательстве к мятежу". Теперь вопрос импичмента должен рассмотреть Сенат. Если Трампу объявят импичмент, он больше не сможет участвовать в президентских выборах.
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