Импичмент Трампу предложили отложить до середины февраля
Как заявил лидер республиканцев в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл, это даст всем сторонам достаточно времени для подготовки процедуры, сообщает DW .
По его словам, для этого Палате представителей следует передать Сената свои обвинения в адрес Трампа в "подстрекательстве к беспорядкам" не ранее 28 января.
Макконнелл направил это предложение лидеру демократов в Сенате Чарльзу Шумера.
13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа после беспорядков, устроенных его сторонниками у Капитолия. Его обвиняют в "подстрекательстве к мятежу". Теперь вопрос импичмента должен рассмотреть Сенат. Если Трампу объявят импичмент, он больше не сможет участвовать в президентских выборах.
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