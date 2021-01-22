Импичмент Трампу предложили отложить до середины февраля

22 января, 2021, 14:29

Представители Республиканской партии в Сенате США предлагают отложить голосование по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу до 13 февраля

Как заявил лидер республиканцев в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл, это даст всем сторонам достаточно времени для подготовки процедуры, сообщает DW .

По его словам, для этого Палате представителей следует передать Сената свои обвинения в адрес Трампа в "подстрекательстве к беспорядкам" не ранее 28 января.

Макконнелл направил это предложение лидеру демократов в Сенате Чарльзу Шумера.

13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа после беспорядков, устроенных его сторонниками у Капитолия. Его обвиняют в "подстрекательстве к мятежу". Теперь вопрос импичмента должен рассмотреть Сенат. Если Трампу объявят импичмент, он больше не сможет участвовать в президентских выборах.

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