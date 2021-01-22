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Espreso.tvОбществоБан для Geek Journal: в "1 + 1" готовы к диалогу с блогером, фаны Тайлера обвиняют телеканал в нарушении закона об авторском праве

Бан для Geek Journal: в "1 + 1" готовы к диалогу с блогером, фаны Тайлера обвиняют телеканал в нарушении закона об авторском праве

В "1 + 1 media" заявили, что "готовы к диалогу", а видео удалил автоматизированный робот, который выискивает пиратский контент. Соцсети не поверили телеканалу

Пользователи сети массово возмущаются позицией телеканала "1 + 1" прямо под постом компании в Facebook.

"В ответ на заявление автора YouTube-канала Geek Journal в предвзятости Группы 1 + 1 media в блокировании интернет-контента, информируем, что 1 + 1 media выступает за защиту авторского права и борьбу с незаконным использованием контента медиахолдинга на всех площадках", - заявили на телеканале.

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В компании отметили, что "регулярно с помощью технологического сервиса защиты авторских прав SUDUM оперативно блокируют пиратский контент".
 
Также на "плюсах" утверждают, что использование контента 1 + 1 media, как и других медиагруппы, обозревателями или блоггерами в интернете разрешено только при предварительных договоренностей с правообладателями.

В то же время, пользователи сети заявляли, что "1 + 1" нарушает принципы платформы YouTube, апеллировали к статье 21 закона об авторском праве, либо не верили, что телеканал "случайно" удалил видео с наибольшим количеством просмотров, где критикуется сериал "Школа", и видео от 20 января, полное название которого звучит "Как потерять все за 30 лет? Когда 1 + 1 стал г + г? СВ Шоу, Империя кино, Шоу долгоносиков, ТСН".

 

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