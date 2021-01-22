Бан для Geek Journal: в "1 + 1" готовы к диалогу с блогером, фаны Тайлера обвиняют телеканал в нарушении закона об авторском праве
Пользователи сети массово возмущаются позицией телеканала "1 + 1" прямо под постом компании в Facebook.
"В ответ на заявление автора YouTube-канала Geek Journal в предвзятости Группы 1 + 1 media в блокировании интернет-контента, информируем, что 1 + 1 media выступает за защиту авторского права и борьбу с незаконным использованием контента медиахолдинга на всех площадках", - заявили на телеканале.
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В то же время, пользователи сети заявляли, что "1 + 1" нарушает принципы платформы YouTube, апеллировали к статье 21 закона об авторском праве, либо не верили, что телеканал "случайно" удалил видео с наибольшим количеством просмотров, где критикуется сериал "Школа", и видео от 20 января, полное название которого звучит "Как потерять все за 30 лет? Когда 1 + 1 стал г + г? СВ Шоу, Империя кино, Шоу долгоносиков, ТСН".
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