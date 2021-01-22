Акционеры "Мотор Сичи" меняют топ-менеджмент: объявлен конкурс на 11 вакансий

22 января, 2021, 10:43

Акционеры "Мотор Сичи" объявили конкурс на 11 вакансий состав топ-менеджмента предприятия

Об этом говорится в сообщении "Мотор Сичи".

В частности, группа DCH объявила конкурсный отбор на такие руководящие должности "Мотор Сичи": директор по развитию инвестиций (включая развитие продукции), директор по маркетингу и торговле, директор по производству, директор по качеству и сертификации, директор по закупкам и логистике, директор по инфраструктуры и строительства (включая функции главного инженера), директора по экономике и финансам, директор по корпоративным правам и правовым вопросам, директора по безопасности, директора по социальному развитию и связям с общественностью, а также директора по персоналу.

Среди общих требований к кандидатам - соответствующая выше академическое образование, общий стаж работы не менее 15 лет, наличие опыта работы на руководящих должностях, безупречная деловая репутация, свободное владение украинским, русским и английским языками, и тому подобное.

В открытом письме Skyrizon Aircraft Holdings Limited и инвесторов "Мотор Сичи" из Китая говорится, что в течение всего времени с момента окончания срока полномочий наблюдательного совета предприятия 30 марта 2020 года менеджмент игнорировал обращения акционеров о проведении общего собрания для назначения новых органов управления.

Следовательно, для замены нынешнего менеджмента "Мотор Сичи" акционеры компании проведут внеочередное собрание. Их проведения поддержало 80% акционеров.

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