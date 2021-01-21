Вопрос передачи пленных на заседании ТКГ не обсуждался, - Гармаш
Об этом заявил представитель отдельных районов Донецкой области от украинской стороны Сергей Гармаш, передает "Интерфакс-Украина".
"Вопрос этого обмена вообще не поднимался ни одной стороной. Поскольку это не обмен - это частная инициатива. Этот факт можно расценивать как победу пани Денисовой (омбудсмен Людмила Денисова - ред.)", - сказал Гармаш.
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По словам Гармаша, заседание ТКГ было "достаточно конструктивным" благодаря спецпредставителю ОБСЕ Хайди Грау, которая четко определила, кто может выступать и кто является субъектами переговоров.
"Она смела этот конфликт, фактически который назревал в связи с тем, что представители России и ОРДЛО привели на политическую подгруппу каких-то людей, которых они назвали общественными экспертами и статус которых был непонятен. Сегодня этот вопрос благодаря пани Грау даже не поднимался", - добавил Гармаш.
- Напомним, ранее стало известно о подготовке передачи оккупантами нескольких удерживаемых лиц лидеру ОПЗЖ и куму Владимира Путина Виктору Медведчуку.
- Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что передача удерживаемых граждан Украины Медведчуку является нарушением международных договоренностей.
- МИД Украины назвал акцию оккупантов ударом по "нормандскому" формату.
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