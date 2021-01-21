Вопрос передачи пленных на заседании ТКГ не обсуждался, - Гармаш

21 января, 2021, 20:35

В четверг, 21 января, во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию войны на востоке Украины вопрос передачи пленных с оккупированных территорий не обсуждался

Об этом заявил представитель отдельных районов Донецкой области от украинской стороны Сергей Гармаш, передает "Интерфакс-Украина".

"Вопрос этого обмена вообще не поднимался ни одной стороной. Поскольку это не обмен - это частная инициатива. Этот факт можно расценивать как победу пани Денисовой (омбудсмен Людмила Денисова - ред.)", - сказал Гармаш.

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По словам Гармаша, заседание ТКГ было "достаточно конструктивным" благодаря спецпредставителю ОБСЕ Хайди Грау, которая четко определила, кто может выступать и кто является субъектами переговоров.

"Она смела этот конфликт, фактически который назревал в связи с тем, что представители России и ОРДЛО привели на политическую подгруппу каких-то людей, которых они назвали общественными экспертами и статус которых был непонятен. Сегодня этот вопрос благодаря пани Грау даже не поднимался", - добавил Гармаш.

Напомним, ранее стало известно о подготовке передачи оккупантами нескольких удерживаемых лиц лидеру ОПЗЖ и куму Владимира Путина Виктору Медведчуку.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что передача удерживаемых граждан Украины Медведчуку является нарушением международных договоренностей.

МИД Украины назвал акцию оккупантов ударом по "нормандскому" формату.

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