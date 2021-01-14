На Одесчине возобновили производство из-за демонтажа памятников Ленину

Об этом сообщает Радио Свобода.

В еще двух селах от памятников Ленину уже избавились - в Железнодорожном из коммуниста сделали памятник болгарскому колонисту, а в Виноградном - демонтировали. Власти села Калчева памятник Ленину решили не сносить - бывший глава сельского совета Анатолий Касим заявил о нехватке средств, потом ушел в отставку, а памятник остался.

"Прокуратура отменила закрытие производства с формулировкой "недостаточно оснований". Полиция закрыла его после письма из районной администрации, что не выделили средства на демонтаж памятника", - говорится в повдиомленни.

Отмечается, что ранее СМИ сообщали о закрытии уголовного производства в отношении памятника Ленину в селе Калчева Болградского района Одесской области. Это один из последних памятников Ленину в области и в целом в Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb