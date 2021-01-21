В Москве схватили бойца смешанных единоборств, который убежал от преследования в Беларуси

21 января, 2021, 14:01

В России задержали бойца MMA Алексея Кудинова, который бежал из Беларуси из-за политических преследованиях

Об этом сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности в facebook.

Алексей Кудин был задержан в Москве, пока ему грозит экстрадиция в Беларусь.

Боец MMA был объявлен в розыск после того, как в ноябре не явился в суд по делу о сопротивлении сотруднику органов внутренних дел.

Кудина задержали за участие в акции протеста в Молодечно 10 августа. Спортсмена отпустили 21 августа, возбудив против него уголовное дело и выбрав мера пресечения в виде домашнего ареста.

Кудину грозит до 5 лет лишения свободы.

Алексей Кудин - пятикратный чемпион мира по тайскому боксу среди любителей, двукратный чемпион мира по кикбоксингу среди любителей, чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов, боец ММА.

Напомним, 11 ноября 2020 серебряного призера Олимпиады-2008 Андрея Кравченко приговорили к 10 суткам административного ареста за участие в протестах против режима Александра Лукашенко.

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