В Москве схватили бойца смешанных единоборств, который убежал от преследования в Беларуси
Об этом сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности в facebook.
Алексей Кудин был задержан в Москве, пока ему грозит экстрадиция в Беларусь.
Боец MMA был объявлен в розыск после того, как в ноябре не явился в суд по делу о сопротивлении сотруднику органов внутренних дел.
Кудина задержали за участие в акции протеста в Молодечно 10 августа. Спортсмена отпустили 21 августа, возбудив против него уголовное дело и выбрав мера пресечения в виде домашнего ареста.
Кудину грозит до 5 лет лишения свободы.
Алексей Кудин - пятикратный чемпион мира по тайскому боксу среди любителей, двукратный чемпион мира по кикбоксингу среди любителей, чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов, боец ММА.
- Напомним, 11 ноября 2020 серебряного призера Олимпиады-2008 Андрея Кравченко приговорили к 10 суткам административного ареста за участие в протестах против режима Александра Лукашенко.
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