В Беларуси за участие в протестах бросили за решетку олимпийского медалиста

11 ноября, 2020, 14:15

Серебряного призера Олимпиады-2008 Андрея Кравченко приговорили к 10 суткам административного ареста за участие в протестах против режима Александра Лукашенко

Об этом сообщает by.tribuna.com .

Серебряный медалист Олимпиады-2008 по десятиборью Андрей Кравченко был задержан в Минске в воскресенье, 8 ноября, во время "Марша народовластия". Сегодня легкоатлета приговорили к 10 суткам административного ареста.

Кроме него в воскресенье были задержаны чемпиона Беларуси по тайскому боксу Иван Ганина, которого также осудили на 10 суток. Оба будут отбывать срок в СИЗО города Жодино.

Таким образом, уже 8 белорусских спортсменов, подписавших письмо против насилия, фальсификации выборов и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко получили сроки: Елена Левченко, одна из лучших баскетболисток Беларуси, вице-чемпионка женской НБА (15 суток); Мария Шакуро, капитан сборной Беларуси по регби (10 суток); Константин Полей, тренер по дзюдо (15 суток); Юрий Булат, чемпион мира по тайскому боксу (15 суток); Александра Ситникова, чемпионка Беларуси по муай-тай и кикбоксингу (10 суток); Игорь Бояр, чемпион Беларуси по американскому футболу (15 суток).

В общем письмо подписали более 1000 атлетов и тренеров - включая таких звезд, как Надежда Скардино (олимпийская чемпионка по биатлону), Александра Герасименя (пловчиха, медалистка Олимпиад), Александра Романовская (чемпионка мира по фристайлу), баскетболист Егор Мещеряков.

Большинство из тех, кто подписал письмо, были освобождены из госорганов и сборных команд Беларуси.

Напомним, 8 ноября неустановленные лица в черной форме схватили в Минске Андрея Кравченко и Ивана Ганина.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb