В Киеве за убийство трех щенков задержали мужчину
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Столичной полиции по спецлинии 102 поступило сообщение от жителя Голосеевского района об убийстве его щенков.
"Злоумышленник находился в квартире вместе со своим 43-летним братом и знакомой. Когда на несколько минут фигурант остался в квартире один с четырьмя щенками, начал по одному их душить. Так он убил три собаки, еще одну ударил рукой. Последняя госпитализирована в ветлечебницу с травмой позвоночника. Свои действия мужчина объясняет тем, что щенки ему надоели", - говорится в сообщении.
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Патрульные полицейские провели тестирование правонарушителя на драгере, который показал результат 1,98 промилле алкоголя. 30-летнего киевлянина задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он ранее судим за незаконное обращение с оружием.
"Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного Кодекса Украины, а также мы обратились в Голосеевский районный суд для избрания задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в полиции.
Злоумышленнику грозит наказание от пяти до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
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