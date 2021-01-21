В Киеве за убийство трех щенков задержали мужчину

21 января, 2021, 15:41

Столичные правоохранители задержали и объявили подозрение 30-летнему киевлянину за убийство трех щенков

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Столичной полиции по спецлинии 102 поступило сообщение от жителя Голосеевского района об убийстве его щенков.

"Злоумышленник находился в квартире вместе со своим 43-летним братом и знакомой. Когда на несколько минут фигурант остался в квартире один с четырьмя щенками, начал по одному их душить. Так он убил три собаки, еще одну ударил рукой. Последняя госпитализирована в ветлечебницу с травмой позвоночника. Свои действия мужчина объясняет тем, что щенки ему надоели", - говорится в сообщении.

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Патрульные полицейские провели тестирование правонарушителя на драгере, который показал результат 1,98 промилле алкоголя. 30-летнего киевлянина задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он ранее судим за незаконное обращение с оружием.

"Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного Кодекса Украины, а также мы обратились в Голосеевский районный суд для избрания задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в полиции.

Злоумышленнику грозит наказание от пяти до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

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