На Черниговщине семейная пара приютила щенка, который оказалось волком
Об этом сообщает Общественное Чернигов.
Как оказалось, щенка с подбитой лапой черниговка Кристина Макенко нашла в октябре 2020 года возле одной из школ. Женщина забрала его, чтобы накормить. До этого у семьи не было собак.
Так называемом щенку дали прозвище "Бани". Он не лаял, боялся людей, высоко прыгал и питалась только сырым мясом.
Первым замечание, что это, возможно, волчонок, сделал сосед. Позже супруги проконсультировались с зоологами. Те предположили, что волчонок в городе появился не из леса, а был выброшен людьми, которые завели его как домашнего питомца.
Сейчас волка планируют перевезти в центр на Хмельнитчине.
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