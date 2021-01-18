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Espreso.tvСпорт"Динамо" неожиданно проиграло "Легии" в первом матче на сборах

"Динамо" неожиданно проиграло "Легии" в первом матче на сборах


фото: fcdynamo.kiev.ua
В первом контрольном матче на зимних сборах в ОАЭ киевское "Динамо" проиграло варшавской "Легии" со счетом 0:2

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Дубль в матче сделал чешский форвард Томаш Пекгарт, который забил с игры на 29-й минуте, а на 33-й реализовал одиннадцатиметровый удар.

21 января "Динамо" проведет второй контрольный матч на сборах. Соперником киевлян будет солигорский "Шахтер".

Контрольный матч

18 января

"Динамо" - "Легия" 0:2

Голы: Пекгарт, 29, 33 (пен.)

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