"Динамо" неожиданно проиграло "Легии" в первом матче на сборах

18 января, 2021, 16:57

В первом контрольном матче на зимних сборах в ОАЭ киевское "Динамо" проиграло варшавской "Легии" со счетом 0:2

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Дубль в матче сделал чешский форвард Томаш Пекгарт, который забил с игры на 29-й минуте, а на 33-й реализовал одиннадцатиметровый удар.

21 января "Динамо" проведет второй контрольный матч на сборах. Соперником киевлян будет солигорский "Шахтер".

Контрольный матч

18 января

"Динамо" - "Легия" 0:2

Голы: Пекгарт, 29, 33 (пен.)

12 января луганская "Заря" сыграла вничью с польским "Ракувом" .