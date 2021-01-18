"Динамо" неожиданно проиграло "Легии" в первом матче на сборах
18 января, 2021, 16:57
В первом контрольном матче на зимних сборах в ОАЭ киевское "Динамо" проиграло варшавской "Легии" со счетом 0:2
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Дубль в матче сделал чешский форвард Томаш Пекгарт, который забил с игры на 29-й минуте, а на 33-й реализовал одиннадцатиметровый удар.
21 января "Динамо" проведет второй контрольный матч на сборах. Соперником киевлян будет солигорский "Шахтер".
Контрольный матч
18 января
"Динамо" - "Легия" 0:2
Голы: Пекгарт, 29, 33 (пен.)
- 12 января луганская "Заря" сыграла вничью с польским "Ракувом" .
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