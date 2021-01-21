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Espreso.tvОбществоПроизводство российской вакцины "Спутник V" в Германии является допустимым, - Меркель

Производство российской вакцины "Спутник V" в Германии является допустимым, - Меркель


фото: reuters
Производство российской вакцины "Спутник V" против COVID-19 в Германии в случае ее одобрения ЕС является допустимым

Об этом заявила канцлер Ангела Меркель на брифинге в Берлине, передает Укринформ.

Она сообщила, что во время телефонного разговора с Путиным заверила его в том, что Германия "хочет сотрудничать".

"Несмотря на все политические разногласия, которые сейчас большие, в условиях пандемии можно сотрудничать в гуманитарной сфере ради преодоления пандемии", - сказала глава правительства.

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Меркель уточнила, что основанием для сотрудничества является одобрение вакцины "Спутник V" в ЕС. Если это произойдет, можно будет говорить о совместном производстве.

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