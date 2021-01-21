Производство российской вакцины "Спутник V" в Германии является допустимым, - Меркель
Об этом заявила канцлер Ангела Меркель на брифинге в Берлине, передает Укринформ.
Она сообщила, что во время телефонного разговора с Путиным заверила его в том, что Германия "хочет сотрудничать".
"Несмотря на все политические разногласия, которые сейчас большие, в условиях пандемии можно сотрудничать в гуманитарной сфере ради преодоления пандемии", - сказала глава правительства.
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Меркель уточнила, что основанием для сотрудничества является одобрение вакцины "Спутник V" в ЕС. Если это произойдет, можно будет говорить о совместном производстве.
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