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Венгрия предварительно одобрила российскую вакцину "Спутник V" для использования


фото: reuters
Национальный институт фармации и продовольственного здоровья Венгрии предварительно одобрил использование российской вакцины от COVID-19 под названием "Спутник V"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал index.hu.

Согласно действующим нормам, Венгрия имеет право проводить вакцинацию препаратом, который еще не зарегистрирован в Евросоюзе.

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21 января планируют выдать фармацевтическую лицензию на вакцину. Министр иностранных дел Петер Сийярто 22 января во время визита в Москву сможет обсудить детали импорта.

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