Венгрия предварительно одобрила российскую вакцину "Спутник V" для использования
20 января, 2021, 17:55
Национальный институт фармации и продовольственного здоровья Венгрии предварительно одобрил использование российской вакцины от COVID-19 под названием "Спутник V"
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал index.hu.
Согласно действующим нормам, Венгрия имеет право проводить вакцинацию препаратом, который еще не зарегистрирован в Евросоюзе.
Читайте также: Бразилия отказалась регистрировать российскую вакцину от коронавируса
21 января планируют выдать фармацевтическую лицензию на вакцину. Министр иностранных дел Петер Сийярто 22 января во время визита в Москву сможет обсудить детали импорта.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-