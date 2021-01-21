Обыски в "Киевводоканале": СБУ задержала на взятке заместителя начальника департамента

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Чиновник требовал $38,2 тыс. от представителя коммерческой структуры. В такую сумму он оценил согласование разрешений на размещение объектов внешней рекламы на участках, обслуживаемых Киевводоканалом. Сотрудники СБУ задокументировали получение фигурантом аванса в размере $9,1 тыс.", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали чиновника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в служебном кабинете во время получения очередной части взятки в размере $14,7 тыс.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, что компания "Киевводоканал" заявила, что в ее главной офис пришли с обысками .

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