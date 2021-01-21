СБУ проводит обыски в "Киевводоканале"
21 января, 2021, 15:40
Компания "Киевводоканал" заявила, что в ее главной офис пришли с обысками
Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.
"В главном офисе ЧАО "АК "Киевводоканал" происходят следственные действия, которые проводит ГУ СБУ в г. Киеве. Руководство компании открыто к сотрудничеству. Как только будут подробности, мы сообщим подробнее, при условии, что это позволит следствие", - заявили в "Киевводоканале".
Служба безопасности Украины пока не сообщала о проведении каких-либо следственных действий в главном офисе "Киевводоканала".
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