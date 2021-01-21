СБУ проводит обыски в "Киевводоканале"

Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.

"В главном офисе ЧАО "АК "Киевводоканал" происходят следственные действия, которые проводит ГУ СБУ в г. Киеве. Руководство компании открыто к сотрудничеству. Как только будут подробности, мы сообщим подробнее, при условии, что это позволит следствие", - заявили в "Киевводоканале".

Служба безопасности Украины пока не сообщала о проведении каких-либо следственных действий в главном офисе "Киевводоканала".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb