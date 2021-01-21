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Espreso.tvСпортМакгрегор показал, как учит 3-летнего сына раздавать автографы

Макгрегор показал, как учит 3-летнего сына раздавать автографы


фото: Getty Images
Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор выложил видео, на котором он вместе с маленьким сыном раздает автографы

Ролик выложен на странице UFC в twitter.

На видео Макгрегор с 3-летним сыном Конором подписывает афиши своего следующего боя.

Поединок Конора Макгрегора против американца Дастина Пуарье состоится 23 января на "Бойцовском острове" в ОАЭ.

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