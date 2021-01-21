Макгрегор показал, как учит 3-летнего сына раздавать автографы
21 января, 2021, 13:31
Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор выложил видео, на котором он вместе с маленьким сыном раздает автографы
Ролик выложен на странице UFC в twitter.
На видео Макгрегор с 3-летним сыном Конором подписывает афиши своего следующего боя.
Поединок Конора Макгрегора против американца Дастина Пуарье состоится 23 января на "Бойцовском острове" в ОАЭ.
Like father, like son # UFC257 pic.twitter.com/uis5WepPOT- UFC (@ufc) January 20, 2021
- Напомним, 20 января Конор МакГрегор заявил, что в 2021 году проведет боксерский поединок против филиппинца Мэнни Пакьяо.
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