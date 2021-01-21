Макгрегор показал, как учит 3-летнего сына раздавать автографы

21 января, 2021, 13:31

Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор выложил видео, на котором он вместе с маленьким сыном раздает автографы

Ролик выложен на странице UFC в twitter.

На видео Макгрегор с 3-летним сыном Конором подписывает афиши своего следующего боя.

Поединок Конора Макгрегора против американца Дастина Пуарье состоится 23 января на "Бойцовском острове" в ОАЭ.

Напомним, 20 января Конор МакГрегор заявил, что в 2021 году проведет боксерский поединок против филиппинца Мэнни Пакьяо.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb