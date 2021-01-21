Ломаченко смонтировал видео избиения Лопеса и намекнул, кто на самом деле лучший боец года
Видео Ломаченко опубликовал в Instagram.
Украинский боксер напомнил, что Лопес признан лучшим боксером года большинство авторитетных изданий и добавил видео с собственными точными ударами в поединке с американцем.
"Боец 2020 года. Искусство преимущества (Королевский выход)", - подписал видео Ломаченко.
По статистике CompuBox, в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) Теофимо Лопес выбросил 659 ударов, из которых 183 достигли цели. Ломаченко нанес 321 удар, из которых в цель попал 141.
Американец победил Украинская единогласным решением судей и отобрал у него титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации). Сам Лопес владел поясом IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 20 января Василий Ломаченко в очередной раз назвал несправедливым поражение от Теофимо Лопеса в поединке за титул абсолютного чемпиона мира.
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