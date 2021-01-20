Имитация преимущества: Ломаченко заявил, что судьи украли у него победу над Лопесом

20 января, 2021, 09:19

Украинский боксер Василий Ломаченко снова назвал несправедливым поражение от американца Теофимо Лопеса в поединке за титул абсолютного чемпиона мира

Об этом Ломаченко написал в Instagram.

Украинец выложил обзор боя с Лопесом, на котором в момент ударов американца запись замедляется.

"Имитация преимущества, подарок для CompuBox", - подписал видео Ломаченко, намекая, что компьютерная система подсчета ударов, которая зафиксировала существенное преимущество Лопеса, работала некорректно.

По статистике CompuBox, в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) Теофимо Лопес выбросил 659 ударов, из которых 183 достигли цели. Ломаченко нанес 321 удар, из которых в цель попал 141.

19 января стало известно, что Теофимо Лопес согласится провести второй бой с Василием Ломаченко только за большие деньги.

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