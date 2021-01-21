Козак впервые появился на заседании ТКГ, - Казанский

21 января, 2021, 22:58

21 января в заседании Трехсторонней контактной группы принимал участие заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак

Об этом сообщил в своемTelegram-канале член украинской делегации в ТКГ журналист Денис Казанский.

"В ТКГ сегодня имела место неординарная ситуация. На переговоры пришел Дмитрий Козак. Ранее он ни разу не участвовал в них (Россию представляет Грызлов), но сегодня довольно бесцеремонно отодвинул Грызлова из кадра и занял его кресло", - написал Казанский.

Он добавил, что Козак был очень раздражен и эмоционально говорил.

"Как всегда, обвинял Украину в нежелании признавать боевиков стороной переговоров и требовал, чтобы мы обсуждали "дорожную карту", предложенную Россией через своих марионеток", - отметил Казанский.

По его словам, заметно, что у "Козака сдают нервы", но ситуация изменилась кардинально - "если обычно россияне прячутся и пытаются говорить поменьше, то сегодня пришлось выходить на первый план уже самому заместителю руководителя администрации президента РФ".

Напомним, что 21 января во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию войны на востоке Украины вопрос передачи пленных с оккупированных территорий не обсуждался.

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