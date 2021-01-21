Козак впервые появился на заседании ТКГ, - Казанский
Об этом сообщил в своемTelegram-канале член украинской делегации в ТКГ журналист Денис Казанский.
"В ТКГ сегодня имела место неординарная ситуация. На переговоры пришел Дмитрий Козак. Ранее он ни разу не участвовал в них (Россию представляет Грызлов), но сегодня довольно бесцеремонно отодвинул Грызлова из кадра и занял его кресло", - написал Казанский.
Он добавил, что Козак был очень раздражен и эмоционально говорил.
"Как всегда, обвинял Украину в нежелании признавать боевиков стороной переговоров и требовал, чтобы мы обсуждали "дорожную карту", предложенную Россией через своих марионеток", - отметил Казанский.
По его словам, заметно, что у "Козака сдают нервы", но ситуация изменилась кардинально - "если обычно россияне прячутся и пытаются говорить поменьше, то сегодня пришлось выходить на первый план уже самому заместителю руководителя администрации президента РФ".
- Напомним, что 21 января во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию войны на востоке Украины вопрос передачи пленных с оккупированных территорий не обсуждался.
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